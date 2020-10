SUPERMERCADOS IKEDA aberto neste domingo com promoções especiais

O maior e mais completo supermercado de Flórida Paulista, o Supermercados Ikeda, vai abrir neste domingo oferecendo uma série de promoções e produtos com preços especiais.



Devido ao feriado de Finados, na segunda-feira (2), o empresário Ênio Nagano e equipe prepararam dezenas de ofertas e resolveram abrir as portas para que os floridenses possam aproveitar a véspera do feriado para fazerem suas compras com comodidade e aproveitando todos os itens em promoção.



O Supermercados Ikeda ficará aberto das 8h às 12h, respeitando todas as normas de higienização, distanciamento, uso de máscara e álcool em gel.



O tabloide com todas as ofertas preparadas pelo Ikeda está disponível no Facebook e também pode ser solicitado via WhatsApp, através do número: (18) 99721-1203.