IRAPURU: Solideriedade em fios 2020

Aconteceu na última segunda-feira (19) em Irapuru mais uma edição do projeto “Solidariedade em Fios” fazendo parte do calendário de atividades do Outubro Rosa.

O evento é uma parceira do Fundo Social de Irapuru e da empresa Aneethun, através do seu representante Eduardo Ribeiro e conta com apoio total dos funcionários da Saúde Municipal e cabeleireiras voluntárias.

O projeto visa arrecadar doações de cabelo para encaminhar ao Fundo Social de São Paulo onde lá é encaminhado para confecção de perucas, que são destinadas a pacientes que lutam no combate ao câncer de mama.

Segundo a primeira-dama Carla Rossilho o evento é sempre um sucesso, as mulheres da cidade estão sempre prontas a ajudar nesta causa tão importante.

“Todo ano superamos as expectativas, e neste ano não podia ser diferente; mesmo em meio a pandemia foi um sucesso”, afirmou Carla Rossilho.