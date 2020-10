Pai e filho de três anos morrem em acidente entre picape e caminhão na SP-294

Segundo a Polícia Rodoviária, por volta das 18h30, uma picape, que era dirigida pela esposa da vítima e mãe da criança, e um caminhão-baú bateram no quilômetro 494 da rodovia, entre Quintana e Paulópolis, distrito de Pompeia.

Devido ao impacto, o pai Fernando José Bezerra e o filho Matheus, que estavam na picape e eram moradores de Pompeia, morreram no local.

A mulher e o motorista do caminhão, que ficou preso às ferragens, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a via e levados para hospitais da região.