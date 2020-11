Drogaria da REDE INOVA é inaugurada em Flórida Paulista

A Rede Inova de drogarias chegou em Flórida Paulista com a grande inauguração ocorrida no último sábado (31) onde foi apresentado seu amplo e moderno prédio defronte à Praça Gerson Ferracini.

A empresa chega para oferecer aos floridenses uma linha completa de medicamentos, perfumaria, produtos infantis e outros.

“Estamos chegando com uma ampla estrutura, trazendo o que toda a cidade merece quando o quesito é farmácia, modernidade, conforto, segurança, equipe treinada e especializada”, destacam os empresários.

Outro diferencial está nos preços que cabem no bolso dos clientes, contando inclusive com um cartão fidelidade de descontos e vantagens sempre com promoções em fraldas, medicamentos e o Programa Farmácia Popular.

A empresa oferece aos clientes a climatização total de seus ambientes, facilidade no acesso e acessibilidade e entrega todos os dias até às 22h (exceto aos domingos e feridos que vão até às 21h) sem cobrança de taxa.

No cartão fidelidade, os clientes têm até 60% de descontos em medicamentos.

Visite e conheça a mais nova empresa de Flórida Paulista. Telefone (18) 3581-1606.