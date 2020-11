Palmeiras vence Atlético-MG com presença de novo técnico no estádio

Com o novo técnico, o português Abel Ferreira presente nos camarotes do Allianz Park, em São Paulo (SP), o Palmeiras superou o Atlético Mineiro por 3 a 0, nesta e Finados, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O interino, Andrey Lopes, deixa um Verdão mais ajustado para o treinador titular, com quatro vitórias em cinco jogos sob seu comando. Com o resultado, o Verdão segue na sétima posição com 28 pontos em 18 partidas. Já o Galo que podia alcançar a liderança da competição, permanece no terceiro lugar com 32 pontos.

O Palmeiras abriu o placar em jogada pela esquerda aos 18 minutos. O uruguaio Viña cruzou para a cabeçada certeira de Raphael Veiga na entrada da pequena área. O time da casa finalizou onze vezes, enquanto o Galo ameaçou apenas em quatro ocasiões no primeiro tempo.