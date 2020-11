Motorista capota carro e bate em alambrado de cemitério

Segundo a Guarda Municipal, o local atingido fica nos fundos do cemitério, em uma área de gramado, e foram arrancados, aproximadamente, 10 metros de alambrado com a batida do carro. Nenhum túmulo foi atingido.

De acordo com o Samu, a vítima recusou atendimento. Uma empresa foi acionada para fazer o concerto do alambrado e o veículo retirado do local.