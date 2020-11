Ceará derrota Santos e se garante nas quartas da Copa do Brasil

A noite desta quarta-feira (4) foi de decisão para Ceará e Santos no Castelão em Fortaleza. Depois do empate na semana passada no jogo de ida em São Paulo, a vitória classificaria qualquer uma das equipes.

Para tentar resolver logo o confronto, o Vozão, como é conhecido popularmente o Ceará, partiu para cima. No primeiro minuto, o veterano Rafael Sóbis partiu para a marcação alta na saída de bola do Santos. Chegou travando o chute do goleiro João Paulo e conseguiu ajeitar para Vina. ele chegou batendo, mas a bola saiu mascada e João Paulo defendeu sem maiores problemas.

Aos sete, o Peixe, como o time paulista é conhecido, teve a primeira chance e foi logo com o artilheiro Marinho. Depois do jovem Kaio Jorge ajeitar de cabeça, ele chegou batendo forte mas a bola explodiu na zaga cearense. Logo depois, mais Santos. Soteldo, um dos destaques da etapa inicial, dominou na entrada área, cortou o zagueiro e bateu de esquerda. A bola passou perto e assustou o goleiro Fernando Prass.

Aos 17, o Ceará voltou com força ao campo de ataque. Sobis teve a melhor chance dos mandantes nos 45 minutos iniciais. O ex-jogador do Inter recebeu por trás da zaga e, cara a cara com o goleiro, o atacante finaliza, mas o goleiro santista sai com tudo para fazer uma bela defesa. Bateu firme, mas João Paulo foi bem e salvou o Santos.

Aos 24, foi a vez do Soteldo perder mais uma bela chance. O camisa 10 dominou com estilo e pegou um belo voleio da entrada da área do Ceará. A bola passou muito perto. Se tivesse entrado, seria um golaço.

Dez minutos depois, a chance apareceu novamente para Sobis. O experiente atacante bateu de primeira de longe e o chute assustou o goleiro santista.

Aos 40, surgiu a melhor chance do jogo até então, em contra-ataque muito bem armado pelo Santos. O venezuelano Soteldo Santos ficou frente a frente com o experiente goleiro Fernando Prass e bateu por cima.

Na etapa final, os dois times não chegaram a criar grandes chances até os 24 minutos. Quando entrou em cena o principal nome do Ceará na temporada. Em um belíssimo voleio, o atacante Vina fez 15º gol dele no ano, abriu o placar e deixou o Vozão em uma posição privilegiada no confronto.

Mas ainda faltavam mais de 20 minutos de jogo. Nesse intervalo, o Santos tentou, só que não conseguiu quase nada. E o Ceará apenas administrou até o apito final do gaúcho Leandro Pedro Vuaden. E ele veio aos 50. Depois, com a vaga entre os oito melhores da Copa do Brasil, o Ceará fez a festa.

O próximo adversário do Vozão será conhecido na sexta-feira (6), em sorteio na sede da CBF no Rio de Janeiro. Os jogos das quartas de final já acontecem nas duas próximas semanas.