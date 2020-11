Corinthians só empata com América-MG e cai na Copa do Brasil

Um gol de pênalti muito contestado pelos jogadores do Corinthians decidiu o empate por 1 a 1 da equipe alvinegra com o América-MG, na noite de quarta-feira (4), em Belo Horizonte. O resultado classificou a formação mineira no duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Paulo, o time preto e branco saiu na frente também em cobrança de pênalti, batido por Fagner. Depois, já na reta final, após um toque da bola na mão do lateral Lucas Piton, que estava de costas, os donos da casa empataram.

Piton estava de costas para a bola no momento do toque, mas Wagner do Nascimento Magalhães não quis nem ver o lance em vídeo. Rodolfo fez a cobrança, aos 39 minutos do segundo tempo, e pôs o América-MG nas quartas de final. O adversário será definido em sorteio.

O Corinthians não começou a partida como um time em desvantagem em um jogo eliminatório. Não havia senso de urgência nas divididas nem agressividade na busca do gol que deixaria o confronto empatado.

A posse de bola alvinegra era estéril, e o América-MG ficou confortável apostando nos contra-ataques. Todas as jogadas de real perigo até o intervalo foram da equipe de Belo Horizonte, que teve uma ótima chance em cabeceio de Vitão e desperdiçou contragolpes com boa superioridade.