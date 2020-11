FLÓRIDA: Iniciada construção da segunda etapa do loteamento Hosoume

Está sendo iniciado mais um novo empreendimento imobiliário em Flórida Paulista, a implantação do Residencial Hosoume 2 pela empresa da EGH Empreendimentos.

O novo loteamento está implantado ao lado do primeiro, onde os trabalhos começaram com a abertura de ruas e infraestrutura completa no local.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o novo loteamento terá em torno de 228 lotes com completa infraestrutura: rede de água, esgoto, iluminação pública e pavimentação.

Ainda a informação é que a pavimentação do local será feita dentro de novas normas o que irá garantir maior qualidade e conforto.