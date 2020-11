Acamado, homem de 60 anos morre carbonizado em incêndio em residência

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para conter as chamas em uma residência na Rua Fernando Costa. As primeiras informações eram de que o fogo estava concentrado no último cômodo da casa e que havia uma pessoa no imóvel.

Quando as equipes chegaram ao local, havia muita fumaça e as chamas em um dos quartos. Ainda segundo os bombeiros, o fogo foi contido e a vítima foi encontrada carbonizada.