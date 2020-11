FLÓRIDA: Concluída implantação de pavimentação asfáltica em ruas do distrito industrial

Foram concluídas pela empresa contratada pela Prefeitura as obras de pavimentação asfáltica em ruas do distrito comercial e industrial de Flórida Paulista.

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, através de processo de licitação, contratou uma empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica.

A empresa concordada foi a Contato Terraplanagem e Pavimentação da cidade de Araçatuba.

A empresa iniciou as tarefas no local, com homens e máquinas trabalhando a todo o vapor e executou os serviços em apenas cinco dias – sendo que o serviço de base foi executado em parceria com a Prefeitura.

Este ano a Prefeitura Municipal implantou guias e sarjetas no local para melhorar a situação, bem como realizou o cascalhamento das ruas.

Desta forma, com a realização de parte do serviço com mão de obra própria, a Prefeitura Municipal pôde diminuir os custos e assim foi possível contratar uma empresa especializada para a execução da pavimentação. Para a contratação da empresa investiram a importância de R$ 110.621,16 que juntamente com o material adquirido foi feito totalmente com recursos próprios da Prefeitura.

No total executaram os serviços de pavimentação asfáltica em cinco ruas, garantindo o benefício para praticamente todo o distrito comercial e industrial de Flórida Paulista.