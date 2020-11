SALMOURÃO: Concluída as obras de construção da cobertura da arquibancada do Estádio Municipal

A Prefeitura Municipal de Salmourão concluiu as obras de implantação de cobertura na arquibancada da principal praça esportiva da cidade.

A cobertura da arquibancada foi destruída há muitos anos e nunca reconstruída; então a atual administração municipal está realizando a importante obra. De acordo com informações obtidas pelo site e jornal Folha Regional, a obra foi construída integralmente com recursos próprios da Prefeitura Municipal.

A ação foi finalizada no mês de outubro, onde após a implantação da nova cobertura com estrutura metálica, instalaram barras de segurança para acesso, sendo finalmente executada a pintura. Esta é mais uma obra, prosseguindo os investimentos na modernização do Estádio Municipal Benedito Franco de Godoy.

No mês de agosto, a Prefeitura Municipal de Salmourão, dando sequência às obras de modernização do Estádio Municipal, inaugurou a construção de novos vestiários construídos através de convênio com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e cuja obra foi orçada em R$ 115.144,20.