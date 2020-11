Desnível na na pista da SP-294 em Adamantina é corrigido

Equipes da regional de Martinópolis da Eixo SP Concessionária de Rodovias irão remover o desnível entre a pista principal e o acostamento em terra no trecho de dez quilômetros de extensão da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que compreende o município de Adamantina. As obras irã ocorrer até domingo, 22, diariamente no horário das 7h às 17h.

Os serviços em execução, entre os quilômetros 589 e 598, fazem parte do cronograma elaborado pelo setor de Engenharia e Planejamento da Eixo SP no PII – Plano Inicial de Investimentos. “Em um período de 24 meses, a partir de junho deste ano, a prioridade da concessão serão investimentos na recuperação de pavimento, conservação e modernização da sinalização das 12 rodovias e vias secundárias”, ressalta.

Durante as obras em Adamantina, o tráfego seguirá com estreitamento de pista nos pontos em que houver a intervenção. A recomendação ao motorista que fizer este trajeto é reduzir a velocidade e jamais parar para observar a movimentação de maquinário e dos trabalhadores, conduta que oferece risco de colisão traseira. Em caso de chuva, os serviços serão reprogramados.