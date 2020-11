FLÓRIDA: Associação Comercial lança promoção de final de ano

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) está programando o lançamento de sua promoção de final de ano.

De acordo com informações da associação, a previsão é de que a campanha seja apresentada aos clientes do comércio floridense ainda nesta primeira quinzena do mês de novembro.

Os cupons e materiais gráficos que serão disponibilizados para os participantes já estão sendo confeccionados. Neste ano na promoção serão sorteados R$ 7 mil divididos em vale-compras e dinheiro para os ganhadores.

O sorteio será realizado no dia 11 de janeiro na sede da Associação Comercial contando com a participação de autoridades locais, empresários, associados, diretores da ACIFP e convidados visando dar maior transparência aos clientes.

De acordo com a Associação Comercial, o foco principal da campanha é a valorização do comércio floridense e ainda proporcionar vantagens aos clientes que prestigiam o comércio local.

Mais detalhes sobre a promoção serão divulgados nas próximas semanas.