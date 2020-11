MARIÁPOLIS: Em construção a quarta ponte de concreto, do total de sete

O município de Mariápolis já teve três pontes entregues de um total de sete que estão sendo feitas em concreto, conquistadas pela administração municipal junto ao Governo Federal. Esse marco histórico na construção de pontes segue a todo vapor.

Agora está sendo construída a quarta ponte, que é a tão sonhada ponte do bairro Fortuna, que caiu há décadas e é anseio dos moradores e usuários. É importante ressaltar que a obra das sete pontes, além de ter um valor elevado em relação a outros convênios já conquistados pela prefeitura, sem dúvidas é o maior investimento da história na zona rural, na qual beneficia os produtores, pecuaristas, transporte escolar e demais usuários.

As pontes estão sendo implantadas na MRP 020 – Ribeirão da Fortuna; MRP 383 – Córrego do Engano; MRP 010 – Córrego do Bacuri; MRP 354 – Córrego Saltinho; MRP 010 – MRP 136 – Ribeirão da Fortuna, Ribeirão da Emboscada e MRP 320 – Ribeirão dos Ranchos.

O recurso foi liberado pelo Governo Federal – da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o município. O montante é R$ 2.550.586,38.

A empresa responsável pela execução é a Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda que continua no município executando as demais pontes; inclusive as obras estão a todo vapor na tão sonhada ponte da Fortuna.