FLÓRIDA: Centro Esportivo Municipal terá obras retomadas depois de vários meses

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizou nova licitação e contratou a contratação de uma nova empresa especializada para execução da reprogramação dos projetos para a implantação do Centro Esportivo Municipal no antigo Clube Recreativo Guanabara.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o projeto antigo feito na administração anterior teve que sofrer alterações, pois acabou sendo questionado alguns pontos, por técnicos da Caixa Econômica Federal, como reaproveitamento de parte da antiga estrutura e construção de piscinas.

Desta forma, o projeto teve que ser refeito completamente para que as obras pudessem ser retomadas, uma vez que a antiga empresa foi notificada e também abandonou a obra.

Na licitação foi vencedora a empresa Construtora Alpha Vitória da cidade de Fernandópolis, a mesma que está construindo um novo bloco no Campus II da UniFAI.

O contrato é de R$ 1.904.153,42 com a empresa fornecendo o material necessário e mão de obra, sendo que foi assinado pela Prefeitura Municipal e a nova construtora, deve iniciar os serviços na próxima semana.

O Centro Esportivo Municipal terá quiosques, campos de futebol, quadra de tênis, piscina, equipamentos de lazer e recreação, sanitários, entre outras.

A obra é executada com recursos do Governo Federal estando avaliada inicialmente em R$ 2.542.112,18, sendo R$ 2,5 milhões, do antigo Ministério do Esporte e o valor de R$ 42 mil da Prefeitura de Flórida Paulista.