Pesquisa registrada: Val Dantas lidera com 30,9% das intenções de voto para prefeito de Mariápolis

Em pesquisa de intenções de votos para prefeito de Mariápolis, registrada na Justiça Eleitoral, o candidato a reeleição Val Dantas (DEM) lidera entre os eleitores da cidade, em dois cenários.

Na pesquisa estimulada, Val Dantas está em 1º lugar com 30,9% das intenções de votos. Em 2º lugar aparece o candidato Zé Vená, com 22,7%; em 3º lugar o candidato Ricardo Watanabe, com 20,5%; em 4º lugar a candidata Cidinha, com 13,6% das intenções de votos; e em último, na 5ª posição, aparece o candidato Alex, com 9,1% das intenções de voto. Ainda na pesquisa estimulada, brancos, nulos, não opinaram e não responderam somam 3,2%.

Na pesquisa espontânea, Val Dantas também se mantém em 1º lugar, com 29,5% das intenções de voto. Zé Vená mantém o 2º lugar com 18,6%; Ricardo Watanabe em 3º com 18,2%; Cidinha em 4º com 9,1%; e Alex em 5º lugar com 8,2%. Nesta pesquisa espontânea, brancos, nulos, não opinaram e e não responderam somam 16,4%.

A pesquisa eleitoral foi realizada em Mariápolis nos dias 7 e 8 de novembro, pela JAC Palandi Consultoria Estatística, com o registro no TSE, com a seguinte identificação: SP-01890/2020. A contratante é a própria empresa. Foram entrevistadas 220 pessoas. A margem de erro estatístico é de 6,2% e a confiança estatística é de 95%.