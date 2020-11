FLÓRIDA: Após tumulto na penitenciária, 19 presos são removidos para Presidente Venceslau

Um princípio de tumulto ocorrido por volta das 16h10 desta terça-feira (10), na Penitenciária de Flórida Paulista colocou o sistema prisional em alerta e resultou ainda no pedido de remoção de 19 detentos que seriam levados para a Penitenciária I de Presidente Venceslau.

Segundo apurado pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) junto à Secretaria de Administração Penitenciária – a “SAP”, o princípio de tumulto ocorreu no Pavilhão 7 da unidade prisional onde dois presos teriam tentado retardar o trabalho dos agentes no procedimento de reencaminhar os detentos de volta para as celas após o horário de banho de sol.

Ainda segundo a SAP, outros presos teriam seguido o tumulto e também se recusaram a entrar em suas celas, desobedecendo as ordens diretas dos agentes.

Diante da situação, foi acionado o GIR – (Grupo de Intervenção Rápida) para a retirada destes presos que permaneceram no pátio e encaminhamento dos mesmos para as celas do Pavilhão de Disciplina do presídio.

Além do pedido de remoção, a direção da unidade abriu um procedimento apuratório disciplinar em desfavor dos detentos envolvidos.

Nossa reportagem também solicitou informações da Polícia Militar, que disse ter enviado uma viatura para patrulhamento nas imediações da penitenciária assim que seu comandante teve acesso às informações do princípio de tumulto na unidade prisional.