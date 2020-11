FLÓRIDA: Em fase final as obras do novo prédio da Polícia Militar

Avançam e entram em fase final as obras nas dependências do novo prédio da Polícia Militar que está em construção em Flórida Paulista. Retomadas no mês de agosto, as obras que devem resultar na finalização do prédio público estão previstas para serem concluídas ainda este mês.

Foram executados serviços de topografia, limpeza e manutenções na obra e outros ajustes que são fundamentais para esta etapa final. Segundo informações obtidas pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Folha Regional (jornal, site e TV), estão executados serviços de calçamento ao redor do prédio, calçadas da parte frontal, sistema elétrico, hidráulico e outros pequenos reparos calculados em torno de 20% do projeto total.

A obra está orçada em R$ 200.785,22 totalmente, sendo custeada pelo Governo do Estado e com prazo de 90 dias para ser concluída. Segundo o Centro Integrado de Apoio ao Patrimônio da Polícia Militar (Ciap), todo o processo e os serviços prestados pela empresa estão sendo acompanhados passo a passo para que o novo prédio público possa ser entregue à Polícia Militar de Flórida Paulista que como resultado, terá um local ainda mais adequado e dotado de ampla estrutura para prestar os serviços para a população e melhor acolher os policiais na rotina de trabalho.