Após acidente, veículo é destruído por incêndio

Um veículo Virtus foi totalmente danificado após acidente ocorrido na Vicinal IAC-040, que liga os municípios de Iacri e Rinópolis, na noite dessa quarta-feira, dia 11. O motorista, morador em Buritama (SP), agiu rapidamente, conseguiu sair do carro e ainda socorreu um amigo que era passageiro do carro no momento do acidente ocorrido por volta das 19h49 de ontem.

Segundo informações, o veículo com o condutor e passageiro transitava pela vicinal no Rinópolis a Iacri e ao chegar em uma curva o motorista teve sua visão ofuscadas pelo farol alto de um caminhão que trafegava em sentido contrário. Para não colidir de frente com o caminhão, o condutor do carro optou por jogar o carro para o acostamento, momento em que perdeu o controle e chocou contra uma árvore.

Consta que, após o motorista socorrer seu companheiro o veículo foi consumido pelo fogo. Em seguida foi de carona até Rinópolis e posteriormente retornou ao local do acidente para prestar informações, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros para Tupã para passar por exames mais detalhados. Atendeu a ocorrência o cabo Rodrigues soldado Júlio César.