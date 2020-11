FLORA RICA: Banco do Povo empresta mais de R$ 356 mil em apenas dois anos

O Banco do Povo de Flora Rica vem se destacando como uma das unidades do programa, que mais realiza empréstimos aos empreendedores, de acordo com a média populacional do município.

Segundo o gerente de crédito, Gabriel Menezes, durante os dois anos de sua gestão no Banco do Povo de Flora Rica, foram movimentados R$356.020,87 mil na economia do município.

“Até o momento foram R$308.520,87 mil em concessões de microcréditos aos empreendedores florarriquenses e mais R$47.500 mil recuperados de clientes inadimplentes”, destaca o gerente.

O gerente de crédito Gabriel convida os novos empreendedores, formais ou informais de Flora Rica, para comparecerem até a unidade e aproveitar a oportunidade de obter créditos com as melhores taxas de financiamento do Brasil, que variam de 0,35 a 1%.