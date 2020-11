Governador João Dória confirma renovação de Interlagos com a F1 até 2025

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira a renovação do contrato com a Fórmula 1 para realizar o GP do Brasil em Interlagos até 2025.

Para o comandante do estado, a notícia é uma grande vitória. “Eu tenho o orgulho de revelar que a Fórmula 1 acaba de renovar o seu contrato para a realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 até 2025. O autódromo de Interlagos foi confirmado como sede do GP do Brasil nos próximos cinco anos. O contrato será assinado entre o prefeito Bruno Covas e a Liberty, detentora dos direitos da categoria. É uma grande vitória para o estado de SP, para a cidade e para o Brasil”, apontou.

O prefeito Bruno Covas, por sua vez, confirmou que o Grand Prêmio passa a ser chamado de “GP São Paulo” e que a corrida será realizado no dia 14 de novembro de 2021. “O contrato será assinado entre o final de novembro e o começo de dezembro e já está sendo discutido entre os setores jurídicos de ambas as partes. Ele vale até 2025, mas pode ser prorrogado até 2030”, apontou ele.

Covas também falou sobre os impactos econômicos que a corrida gera para a cidade. “Em 2019, foram 670 milhões de reais só de tributos recolhidos. Um ganho direto de 111 milhões de reais. Além disso, foram criados 8.500 empregos por conta do GP”.

Vale lembrar que, na terça-feira, a categoria já havia divulgado a lista de provas para 2021 e Interlagos estava presente. São Paulo, aliás, tem sido a sede ininterrupta da prova desde 1990. A única “falha” ocorreu esse ano, já que o GP foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Entretanto, promotores tentavam levar o Grande Prêmio para o Rio de Janeiro em um projeto de circuito na região de Deodoro. Em maio de 2019, inclusive, a cidade carioca apresentou sua proposta para receber a prova por dez anos. Contudo, a Rio Motorsport desistiu do negócio em função da dificuldade de conseguir licenças ambientais para tirar o autódromo do papel. A ideia, aliás, tinha apoio do presidente Jair Bolsonaro.