Motociclista fica ferido em acidente na SP-294

Um acidente que envolveu uma picape Strada e um Honda Biz resultou em ferimentos em um motociclista no trevo Chaparral, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, município de Tupã, na noite desta quarta-feira, dia 11. A vítima do sexo masculino foi conduzida pala atendimento médico na Santa Casa de Tupã.

Segundo informações, por volta das 21 horas de ontem a Strada transitava pela SP-294 no sentido Herculândia a Tupã. Ao passar na parada do trevo do Chaparral a picape acabou colidindo com a moto que estava adentrando a cidade de Tupã. Devido o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos nos pés e foi conduzido para atendimento médico.

O condutor da picape Strada, que apresentou suspeitas de ter ingerido bebida alcoólica, foi conduzido pelos policiais rodoviários cabo Guilherme e cabo Gabriel para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã e depois para o Instituto Médico Legal (IML) onde cedeu amostra de sangue para exame. Depois do registro da ocorrência na CPJ o motorista foi liberado.

A equipe da Polícia Rodoviária da Base Operacional de Tupã recebeu apoio de funcionários da concessionaria que administra a rodovia.