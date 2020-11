MARIÁPOLIS: Ricardo Watanabe é eleito prefeito com 35,38% dos votos

Concorrendo com outros quatro candidatos – inclusive com o atual prefeito que tentava reeleição – Ricardo Watanabe (PV) foi eleito prefeito de Mariápolis com 35,38%, ou seja, 836 votos, nas eleições municipais deste domingo, 15 de novembro. Ele vai governar a cidade a partir de 1º de janeiro, ao lado do vice-prefeito eleito Gilson Paulo.

Ricardo Watanabe concorreu com Val Dantas (DEM) – 24,63%, 582 votos – que buscava a reeleição –, Zé Vená (PSDB) – 23,87%, 564, Alex (PSB) – 9,10%, 215 e Cidinha (Republicanos) – 7,02%, 166 votos.

VEREADORES ELEITOS:

CARLOS AMORIM – 168 votos

SIGMAR ESCRIVÃO – 164 votos

BICUDO – 149 votos

JOÃO BELLONI – 129 votos

AIRTON FERREIRA REPOLHO – 104 votos

PROFESSOR FERNANDO – 97 votos

JULIANA LOURENÇO – 95 votos

PEDRINHO – 89 votos

CIDA SENSIARELLE – 83 votos