Concessionária recupera pavimento da SP-425 de Parapuã a Prudente

Manutenção de pavimento em trechos da SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand irá causar interferências no tráfego até domingo, dia 22. Equipes da Eixo SP Concessionária de Rodovias, da regional de Martinópolis, estarão posicionadas, diariamente, em pontos pré-estabelecidos no cronograma de obras.

Do quilômetro 374 ao 450, serviços como fresagem e recomposição, operação tapa-buracos e reparos localizados serão executados nos municípios de Parapuã, Martinópolis, Regente Feijó, Indiana e Presidente Prudente.

A Eixo SP recomenda atenção redobrada entre os km 374 e 429, que operam no sistema multivias – segmento duplicado separado por faixas. Nestes trechos haverá a mobilização de Operação Pare e Siga, modalidade em que o tráfego flui por uma pista, em sentidos alternados.

Com a finalidade de assegurar a fluidez nos deslocamentos, a Concessionária orienta também os condutores sobre rotas alternativas nestes dias. A opção para quem circular pela região de Presidente Prudente é a SP 270 – Rodovia Raposo Tavares, corredor que segue até a região de Marília ou até o extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul.

“Contamos com a compreensão dos condutores devido as interferências no fluxo rodoviário. Todo segmento em obras é devidamente sinalizado para a orientação e segurança do motorista. Estas obras irão contribuir, em curto prazo, com a formação de um corredor rodoviário de excelência nas condições de pavimento, sinalização e de suporte ao condutor em situações de emergência”, afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.