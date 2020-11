Deputado Reinaldo Alguz tem piora no quadro da Covid-19 e é transferido de Dracena para São Paulo

O quadro de saúde do deputado estadual Reinaldo Alguz (PV), que estava hospitalizado em Dracena desde segunda-feira da semana passada, 9 de novembro, em decorrência da Covid-19, apresentou piora e o parlamentar foi transferido para um hospital na capital paulista. Essa nova atualização sobre o quadro de saúde de Alguz e sua remoção a São Paulo foi divulgada por sua assessoria nesta segunda-feira (16) em sua página oficial no Facebook.

Segundo a nota de ontem, “o parlamentar apresentou piora do quadro da Covid-19 e, por orientação médica e da família, encontra-se em processo de transferência para um hospital na cidade de São Paulo. O deputado segue sob supervisão médica e recebendo o tratamento adequado. Agradecemos profundamente todas as orações e a unidade de todos nesse momento”. Veja a publicação:



Já o deputado federal Enrico Misasi, também do PV, também contraiu Covid-19 e desde a semana passada estava sob cuidados médicos. Ele cumpria agenda com Alguz na região de Dracena, quando soube do diagnóstico. Depois, foi transferido para São Paulo. Ele recebeu alta médica no domingo (15). Ontem, já em sua casa, ele publicou um vídeo em agradecimento, onde atualiza sobre sua recuperação