Acidente mata três pessoas

De acordo com a Polícia Militar, os dois veículos bateram de frente. As causas ainda permanecem desconhecidas, mas serão investigadas.

Com o impacto da colisão, o motorista, de 59 anos, e uma mulher, de 56 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma terceira passageira, de 48 anos, foi socorrida e encaminha à Santa Casa de Votuporanga (SP).

No outro carro envolvido na batida estava uma idosa de 74 anos, que também não resistiu e morreu no local do acidente.