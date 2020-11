FLÓRIDA: Homem é flagrado e multado pela Polícia Ambiental por pescar na Piracema

A Polícia Ambiental autuou um homem por pescar em período de Piracema em Flórida Paulista.

Nesta quinta-feira (19), uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou policiamento as margens do Rio Aguapeí e localizou um pescador praticando pesca com tarrafa em período de Piracema.

Diante dos fatos, a equipe lavrou administrativamente um auto de infração ambiental com base no artigo 36 da Resolução SMA 48/14, totalizando R$ 750,00 reais.

Foram apreendidos petrechos e pescado. Os peixes por estarem vivos foram soltos em seu habitat natural.

Total de itens apreendidos: uma tarrafa de pesca e oito peixes da espécie cascudo, totalizando 1,5 kg e dois peixes da espécie raia totalizando 1kg.