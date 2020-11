SANTO EXPEDITO: Instalada a cúpula do Santuário

Com a presença do padre Umberto Laércio Bastos, reitor do Santuário de Santo Expedito, fiéis, a comunidade local e profissionais da empresa contratada para o içamento, foi realizada a instalação da cúpula do templo que se encontra em construção.

Em conversa com a nossa reportagem, o Pe. Umberto destacou que o feito era esperado há certo tempo e que só agora com a colaboração dos fiéis, doadores e o empenho das pastorais e demais movimentos da igreja foi possível concretizar este importante passo da construção do Santuário de Santo Expedito.

Foram realizadas lives solidárias pelo Frei Zeca e outros eventos e promoções, além do carnê adquirido pelos fiéis com a contribuição de 10 parcelas mensais de R$ 60 para ajudar no custeio do guindaste contratado para içar o coruchéu (parte da cobertura superior da torre da frente do templo) e a cúpula, serviços estes orçados em R$ 60 mil.

Com o içamento das duas peças, o Santuário de Santo Expedito tomou ainda mais forma e agora pode ser visto de outros pontos da cidade.

“Momento de muita alegria e emoção, só quem acompanha, colabora e se doa na construção do Santuário sabe como cada passo é muito importante e evolutivo para que este sonho coletivo se torne realidade. Graças e louvores sejam dados à Santo Expedito e o nosso agradecimento à cada um que contribuiu e faz a sua parte, que o santo das causas justas e urgentes abençoe e proteja a todos”, comentou Pe. Umberto.

FIÉIS E A POPULAÇÃO AINDA PODEM COLABORAR

Interessados em colaborar com as obras podem adquirir os carnês disponíveis na Secretaria Paroquial.

Doações em dinheiro, prendas e outros tipos de materiais também podem ser realizadas.

ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO DA INSTALAÇÃO