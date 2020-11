FLÓRIDA: Penitenciária passa por revista geral e 51 presos são transferidos

A Penitenciária de Flórida Paulista passou na segunda-feira (16), por uma revista geral em celas, raios e demais dependências que abrigam os detentos realizada pelos agentes prisionais com o apoio do Grupo de Intervenções Rápidas.

Segundo apurado pelo jornalismo do Grupo Folha Regional (Jornal Site e TV), 51 detentos se recusaram a serem revistados e foram encaminhados para o Pavilhão Disciplinar.

Diante dos fatos, foi solicitada a transferência dos 51 detentos que recusaram passar pelo procedimento. Eles foram levados para a Penitenciária I de Presidente Venceslau.

Ainda segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ao jornalismo Folha Regional, os envolvidos vão responder a um procedimento de apuração disciplinar.



TUMULTO NA SEMANA PASSADA

Na semana passada, na terça-feira (10), já haviam sido removidos 19 detentos para a Penitenciária I de Presidente Venceslau após um tumulto ocorrido no período de retorno dos detentos para as celas do banho de sol. O fato ocorreu no Pavilhão 7 da unidade prisional.



SUPERLOTADA

Com capacidade para 844 detentos, a Penitenciária de Flórida Paulista que foi projetada no “modelo compacto”, abriga atualmente, de acordo com a última contagem realizada na quinta-feira (16), um total de 1.742 presos, 898 a mais do que foi construída.