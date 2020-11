Acidente entre moto e carro deixa homem ferido

Por volta de 12:00 Horas desta segunda-feira (23), foi registrado um acidente de trânsito com vítima leve.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, um motociclista com sua moto, fazia o sentido centro-bairro pela Avenida Rui Barbosa, quando na esquina da Rua Anália Franco na Vila Barros em Dracena, um Fiat Furgão placas de Guararapes, adentrava a via preferencial acontecendo a colisão.

O motociclista foi socorrido por uma Unidade de Resgate ao Pronto Atendimento Municipal por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar esteve no local para registro do Boletim de Ocorrências e controle do trânsito e a Perícia Técnica vai apontar as causas do acidente.