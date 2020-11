FLÓRIDA: Melhoramento genético do rebanho será tema de palestras

Flórida Paulista sedia na próxima quarta-feira (25), palestras sobre melhoramento genético do rebanho. O evento visa buscar altas produtividades, IATF, raças melhoradas, técnicas de manejo de pastagem e sanidade do rebanho.

Com início às 19h30, a palestra será realizada no Auditório Celso de Castro Scafi no prédio da Secretaria Municipal da Educação.

A primeira palestra será sobre a “Utilização de touros melhoradores”, com o médico veterinário Luis Marques da Costa (Pró Genética-ABCZ); após será “Formação, reforma e manejo de pastagens” com o zootecnista Luiz Roberto Zillo (Z1 Consultoria Pecuária – diretor executivo da SRB) e finalizando “Manejo sanitário de bovinos em pequenas propriedades” com o médico veterinário Bruno Mauto Tebaldi (Tebaldi Assessoria Pecuária).

Podem participar todos os envolvidos com atividades em pecuária de corte, pecuária de leite, técnicos e pesquisadores, sendo que não existe limite de vagas.

As palestras serão organizadas em parceria entre Secretaria Municipal de Agricultura com a SRB (Sociedade Rural Brasileira) e ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu).