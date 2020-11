Osvaldo Cruz busca o empate contra o Independente

Apontar quem foi o melhor, nesse primeiro encontro entre Osvaldo Cruz e Independente, é uma tarefa praticamente impossível. E seria até injusto cravar algum deles como dono de tal posição nesses dois tempos no Brenão, em Osvaldo Cruz. Azulão e Galo ficaram no 1 a 1, pelo jogo de ida entre os times, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (quarto patamar estadual).

Para o time de Limeira, o lado bom está em saber que a decisão será em casa e basta um novo empate. Já para o time do Azulão deve ficar a satisfação pela busca da igualdade no placar e a manutenção dela após um final de jogo melhor do time visitante. Não seria nada clichê afirmar que a disputa segue bem aberta.

O jogo de volta será nesta quarta-feira (25), no Estádio Agostinho Prada, em Limeira, às 15 horas. Por ter melhor campanha, o Galo decide em casa e joga por um novo empate. Já o Osvaldo Cruz precisará da vitória.