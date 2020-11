Polícia Ambiental, multa pescador por pesca proibida no Rio do Peixe

Um homem foi autuado em R$ 710,00 após ser flagrado pescando no Rio do Peixe, proximidades da Usina Quatiara, município de Parapuã, nesse sábado, dia 21. Além do auto de infração, a equipe da Polícia Ambiental de Tupã apreendeu um peixe da espécie Traíra e petrechos usados em pescaria. O caso foi registrado pelas equipes do cabo Oliveira e cabo Piazentin, soldado Torres e 2º sargento Santos, cabo Glaucimir e cabo Rodrigueiro (equipe da Embarcação).

Segundo registro, os policiais ambientais realizavam a primeira fase da Operação Piracema 2020/2021 e ao se aproximarem da usina hidrelétrica UHE Quatiara visualizaram um indivíduo em cima da ponte da Amizade praticando a pesca com linhada de mão. Ainda segundo a Polícia Ambiental, o pescador ao avistar as equipes deixou a linhada amarrada na ponte e adentrou em um rancho, sendo acompanhado e abordado. Foi localizado um peixe – Traíra – e vários petrechos de pesca.

A Polícia Ambiental informou ainda que no quintal foi encontrado um par de botinas e uma bermuda, ambas molhadas e o homem confessou que havia capturado a Traíra no Rio do Peixe utilizando a linhada de mão. Diante do fato foi elaborado o auto de infração ambiental no valor de R$ 710,00, por pescar em período no qual a pesca seja proibida. A Traía e petrechos foram apreendidos e devido o peixe não estar em condições de consumo foi destruído.