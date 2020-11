Idoso morre após ser atropelado por moto

Odair Rovida, 64 anos, morador no bairro Santa Luzia, em Araçatuba (SP), morreu ao ser atropelado por uma moto no início da tarde desta segunda-feira (23), na avenida dos Araçás. Foi a segunda morte por atropelamento praticamente no mesmo lugar neste mês.

Nesse caso, o Corpo de Bombeiros foi chamado às 12h15 e encontrou a vítima inconsciente. O idoso foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa e, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a morte foi constatada pouco depois das 13h.

A informação preliminar era de que a vítima atravessava a via pela faixa de pedestres, na lateral de um condomínio de apartamentos, sentido à rua fundadores, que é paralela.

Os motoristas de dois carros pararam para ele fazer a travessia e quando concluía o trajeto, um motociclista não parou, vindo a atropelá-lo.

De repente

A moto, uma Honda Titan 125, era conduzida por um homem de 49 anos, morador no bairro Country Ville. Ele alegou que foi surpreendido pelo pedestre atravessando a via quando seguia sentido, passando entre dois veículos.

Com o impacto o condutor da moto também se feriu e precisou de atendimento médico, mas foi liberado em seguida. O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo.

Outro caso

O atropelamento ocorrido no dia 6 desde mês foi nas mesmas condições, porém, na rua Fundadores.

A aposentada Deolinda de Oliveira, 70 anos, também morava no bairro Santa Luzia e já havia atravessado uma das faixas, quando foi atropelada por um motociclista que estaria em velocidade e feito uma ultrapassagem pela direita.

Passarela

Devido ao grande número de atropelamentos nessas duas vias, moradores fizeram protesto no local no ano passado. A Prefeitura já providenciou algumas mudanças, com a instalação de uma lombada na Araçás e a obrigatoriedade de parar em um trecho antes do supermercado Diniz.

Havia um estudo para implantar uma passarela para pedestres no local, serviço que foi considerado inviável pela necessidade de desapropriações.

Rampa

Em setembro foi emitida a ordem de serviço para a construção de uma rampa no sistema zigue-zague, que de acordo com a administração municipal, deve ser instalada nos próximos dias.

Ela está sendo construída na sede da empresa, para depois ser transportada e instalada na frente do supermercado, que é o local de maior fluxo de pedestres, segundo a Prefeitura.

O local também será contemplado com a instalação de jogos de semáforos com botoeiras para pedestres.