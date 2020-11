Morre o pai de Zezé Di Camargo e Luciano, Seu Francisco

Pai dos sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano, Francisco José de Camargo, de 83 anos, morreu na noite de segunda feira (23). O patriarca da família Camargo estava internado há dias em hospital particular em Goiânia.

Por meio de nota, a assessoria dos famosos confirmou o falecimento e disse que o velório deve ser às 10h no Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento está marcado para as 17h.

O comunicado informou também que Zezé Di Camargo já está na capital goiana, enquanto Luciano, que mora em São Paulo, está em isolamento em casa, pois testou positivo para a covid-19 recentemente.

Seu Francisco foi internado no último dia 10 de novembro, quando sentiu dores no intestino. Na ocasião, ele foi hospitalizado para fazer exames. Quatro dias depois, o patriarca da família precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão.

Por causa dos filhos famosos, Francisco Camargo ficou conhecido nacionalmente em 2005, após o o filme de sucesso Dois Filhos de Francisco, que contou a história dele e de sua família.

Ele deixa a esposa, Helena Siqueira de Camargo, de 75 anos, e oito filhos: Mirosmar José de Camargo (Zezé), Marlene José de Camargo, Wellintgton Camargo, Emanoel Camargo, Luciele de Camargo, Welson David de Camargo (Luciano), Wesley José de Camargo e Walter José de Camargo.

Cabe lembrar que, outro filho do patriarca, Emival Camargo, que foi a primeira dupla com Zezé, morreu em 1975 em um acidente de carro.

Confira o comunicado:

“‘Seu’ Francisco se despede com a certeza de missão cumprida

Nascido em Sítio Novo, no interior de Goiás, o homem que um dia presenteou os colegas de trabalho da obra, na construção civil, com fichas telefônicas, sob a condição de que eles usassem as moedas para ligar na principal rádio de Goiânia pedindo pela canção chamada “É o Amor”), despediu-se de nós, nesta segunda feira (23), aos 83 anos, com a sensação de dever mais do que cumprido.



Desde que começou a multiplicar filhos com Dona Helena, “seu Francisco” preparava com afinco a dupla sertaneja com que tanto sonhava. Primeiro fez de Emival, o segundo filho, par de Mirosmar, o primogênito, mas, quis o destino que Emival saísse de cena precocemente. Só muitos anos depois, o Seu Francisco foi ver Mirosmar alinhado com o Welson David, ambos atendendo já como Zezé Di Camargo e Luciano.

A essa altura, o amor já era algo que mexia com a nossa cabeça e o nosso coração, e fazia a gente “entender que a vida é nada sem você”. Neste momento, diante da partida do pai, os filhos todos de Francisco – Mirosmar José, Emmanoel José, Marlene, Wellington, Walter, Welson David, Werlei e Luciele entoam justamente esse verso, certos de que a vida não seria nada sem ele e a parceria da mãe, a guerreira dona Helena, que tem amparado os filhos e netos com uma força descomunal.

De origem extremamente humilde, Seu Francisco viveu bem e o bastante para experimentar a maior das dores – a perda de um filho – e a mais gratificante das vitórias, que é o alcance do êxito absoluto dos filhos. Teve sua história contada em filme visto por a grande consagração dos filhos. Ainda há poucos dias, contabilizaram-lhe, em uma mesa, os quase 7 milhões de pessoas que foram assistir a esse enredo só no cinema. Salve!

O pai do Seu Francisco chamava-se Onofre Francisco. Ele pensava que Francisco fosse sobrenome e foi batizando todos os filhos com Francisco: Vicente Francisco, Liberato Francisco… O impasse se deu quando quis batizar um deles justamente com o nome de Francisco. Não podia ser Francisco Francisco. E então ficou Francisco José, acrescido de Camargo. E assim ele formou com honra o clã que todos amam.

Foi embora um homem simples, que deixou um grande exemplo de superação com um legado de honestidade!

Arleyde “