FLÓRIDA: Dois acidentes entre carro e moto com vítima são registrados

Dois acidentes envolvendo carro e moto foram registrados pela Polícia Militar nesta quarta-feira (25) em Flórida Paulista.

Ambos ocorreram em menos de uma hora em relação um ao outro.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 11h08 no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Saad Ajad Decarlis no centro da cidade, onde segundo a Polícia Militar, um Ford Fiesta Hatch e uma moto seguiam no sentido centro/bairro, quando houve a colisão lateral.

Com o impacto, a motociclista ficou caída ao solo com escoriações no queixo. Ela foi levada para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina e permaneceu sob os cuidados médicos. Apesar do susto, a motorista do carro nada sofreu.



SEGUNDO ACIDENTE

O segundo acidente, segundo os registros policiais contidos no boletim de ocorrência, envolveu um veículo VW Gol e uma moto na Rua Paraná, cruzamento com a Rua Piauí – Vila Monteiro.

Com o choque entre os veículos no cruzamento, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e luxação no pé direito.

Ele foi levado pelo pai para a Santa Casa onde também passou por consulta médica, exames e foi liberado em seguida. A motorista do carro não sofreu ferimentos.

Nas duas ocorrências a Polícia Técnico Científica foi acionada e coletou dados que serão inseridos em um laudo apontando as causas dos acidentes.

A Polícia Militar reforça a necessidade da atenção de motoristas e pedestres no trânsito, bem como o respeito aos limites de velocidade.