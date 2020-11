FLÓRIDA: Novo comandante regional visita nova sede da Polícia Militar

O policiamento militar de Flórida Paulista recebeu na última quarta-feira (18), o novo comandante do 25º Batalhão com sede em Dracena, tenente coronel Mário Sérgio Nonato. Em sua visita à Cidade Amizade, o tenente coronel Nonato foi recepcionado pelo comandante da 2ª Companhia de Polícia, capitão PM Sales e o comandante do 4º Grupamento Policial, sargento PM D’Aquino

Ele esteve no prédio que atualmente é ocupado pela Polícia Militar localizado na avenida Presidente Vargas onde conheceu toda a estrutura do local, os policiais em serviço e a organização do Grupamento Policial.

Após reunir-se com o sargento PM D’Aquino e o Capitão Sales, o tenente coronel Nonato dirigiu-se até o local em que está construído o novo prédio da Polícia Militar onde pode se inteirar desta importante obra para a melhoria do atendimento à população floridense e bem-estar dos policiais.

Em conversa com a nossa reportagem, te. cel. Nonato destacou que esta é a primeira vez que vem à Flórida Paulista e que está conhecendo as cidades da região bem como a estrutura de seus pelotões, grupamentos policiais e companhias em um total de 22 municípios que compreendem o 25º Batalhão da Polícia Militar, o que tem sido muito satisfatório e positivo por poder estreitar os laços junto aos comandantes e policiais que nele atuam.