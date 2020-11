Acidente deixa três mortos e duas pessoas feridas

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Marília, o acidente aconteceu no km 23 da rodovia que liga Duartina a Cabrália Paulista.

Ainda de acordo com a polícia, além das três vítimas fatais, outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos, sendo que uma delas está internada em Bauru com fraturas e a outra teve ferimentos leves.