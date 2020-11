Garoto de 12 anos está internado em estado grave após picada de escorpião

Um menino de 12 anos, morador no Jardim Unesp, em Tupã, foi picado por um escorpião, em sua residência. De acordo com as informações obtidas o menino foi atendido na Santa Casa de Tupã, onde recebeu o soro antiescorpiônico.

No entanto o quadro de saúde do garoto se agravou, e ele foi transferido para a cidade de Marília, onde está internado na UTI – Unidade de Terapia Intensiva – em estado considerado grave.

De acordo com o Setor de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Tupã, já foi realizada busca por escorpiões na residência do garoto, e também nas imediações. Contudo foi averiguado que na residência da família da vítima são necessárias adequações para evitar o risco de novos incidentes.