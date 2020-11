Homem e mulher grávida de 8 meses são mortos a tiros

O zelador Manoel da Silva Barreto, 36 anos, e a empregada doméstica Carla da Silva de Moraes, 25 anos, grávida de oito meses, são as vítimas que morreram baleadas em bárbaro homicídio na zona sul de Marília. Após o crime, os assassinos fugiram e ainda não foram identificados. O duplo homicídio ocorreu na noite desta quarta-feira (25) em uma lanchonete, próximo ao Clube dos Bancários.

Pelo que a polícia apurou até agora, as duas vítimas estavam no local conversando, quando surgiram dois homens ocupando uma moto CG. O garupa desceu e começou a atirar.

Manoel, que morava no residencial São Bento, foi atingido por pelo menos cinco disparos que atingiram o tórax, costas e braços. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na hora.

Carla, moradora da Vila Real, levou um tiro no pescoço que perfurou a garganta. Após levar os tiros, ela foi levada pelo marido até o automóvel do casal onde permaneceram escondidos aguardando o socorro médico.

Ela chegou a ser transferida pela UTI Móvel do SAMU, mas também morreu cerca de uma hora depois quando era atendida no setor de emergência do Hospital das Clínicas. A equipe médica ainda tentou salvar o bebê, mas não conseguiu.

Os policiais militares apuraram que Manoel estava na calçada em frente ao bar acompanhado de sua esposa conversando com Carla e o marido dela.

Nesse instante, os ocupantes da moto se aproximaram, pararam e o garupa partiu em direção de Manoel atirando. No meio da confusão, a empregada saiu correndo, no entanto, também acabou sendo atingida por um disparo fatal.

O atirador entrou no bar onde Manoel havia caído e efetuou mais disparos contra ele. Após o homicídio, os dois assassinos conseguiram fugir e não foram identificados até o momento.

A Polícia Civil, através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está apurando o caso e busca principalmente imagens de câmeras de segurança nas proximidades para tentar a identificação dos acusados e da moto.