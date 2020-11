Cientistas colocam em xeque a eficácia da vacina de Oxford

Diante da reação da comunidade científica à informação sobre um erro metodológico nos testes da vacina da Universidade de Oxford, o diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca, Pascal Soriot, anunciou que será feito um novo estudo sobre o imunizante, que está sendo testado em 24 mil voluntários, inclusive brasileiros. Em entrevista à agência Bloomberg, Soriot disse, porém, que a pesquisa adicional não deve atrasar a aprovação da vacina pelas autoridades de saúde.

“Agora que descobrimos o que parece ser mais eficaz, temos que validar. Então, precisamos fazer um estudo adicional (…) e precisamos de um número menor de pacientes”, justificou.

Na segunda-feira, a Universidade de Oxford apresentou, em um comunicado para a imprensa, dados intermediários do estudo de fase três, que investiga a eficácia da vacina. De acordo com os cientistas, a análise incluiu 131 casos de covid-19 e indicou que o imunizante é 70,4% eficaz quando combinados dois braços do estudo. Em um deles, os voluntários tomaram meia dose, seguida por uma dose inteira. No outro, foi administrada uma dose inteira nas duas ocasiões em que os voluntários foram vacinados.

Surpreendentemente, os resultados indicaram que a eficácia foi maior no grupo que tomou uma dose e meia: 90%. Já no outro regime, no qual está inserida a maior parte dos brasileiros que participam do estudo, o nível de proteção ficou bem mais baixo: 62%. Na apresentação dos dados — que ainda não foram publicados detalhadamente —, os cientistas não ofereceram explicação. Porém, em entrevista ao jornal The Guardian, Sarah Gilbert, uma das líderes do estudo, afirmou que começar com uma pequena dose e evoluir para uma quantidade maior poderia “ser a melhor maneira de colocar o sistema imunológico em ação”.

Ao acaso

O problema é que, na quarta-feira, Pascal Soriot, da AstraZeneca, afirmou que esse regime de vacinação — meia dose seguida por uma inteira — não foi uma escolha deliberada dos pesquisadores, mas um erro percebido depois. Ao The Guardian, ele definiu esse erro como “serendipity”, uma palavra sem tradução para o português que significa uma descoberta bem-sucedida, ao acaso. Afinal, graças ao engano na administração da vacina, a eficácia chegou a 90%, destacou o executivo.

Mas a comunidade científica não gostou da explicação. Primeiro, porque erros metodológicos durante um teste clínico podem comprometer a confiabilidade dos resultados. Segundo, porque, em seguida, Soriot admitiu que, no primeiro grupo, não havia participantes com mais de 55 anos, e todos eram da Inglaterra. Sabe-se que, com a idade, a resposta a uma vacina é reduzida. Portanto, é possível que a alta eficácia se deva à faixa etária, e não à “serendipity”. Um artigo publicado dia 19 na revista científica The Lancet indicou que o imunizante de Oxford desencadeou a produção de títulos altos de anticorpos em idosos. A eficácia nesse grupo, porém, não foi analisada ainda.