FLÓRIDA: Cliente reclama, Folha Regional cobra e Sabesp explica valor em conta de água

Uma postagem que gerou grande polêmica após realizada na manhã da última terça-feira (24) em uma rede social, ganhou também o acompanhamento do jornalismo do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site), que requisitou informações da Agência da Sabesp instalada no município.

Em sua reclamação quanto ao valor cobrado em sua fatura na rede social, a cliente que reside na Avenida Circular, postou uma mensagem com o anexo de uma conta de água no valor de R$ 314,45 e questionou a situação, conclamando a população para um abaixo-assinado – (VEJA O PRINT ABAIXO).



Em nota sobre o caso, a Sabesp informou o seguinte:

A Sabesp informa que realizou uma vistoria no imóvel informado pela reportagem e não identificou qualquer vazamento ou inconformidade que justificasse alta no consumo. Ao analisar o histórico de contas da residência, constatou-se o crescimento do volume consumido de água já há alguns meses, possivelmente decorrente do aumento no número de pessoas que frequentam o imóvel apesar de não residirem nele.

A Sabesp está à disposição pelos canais de atendimento ao cliente: telefone 0800-0550195 (ligações gratuitas), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br, ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS. Devido a pandemia, as agências de atendimento presencial estão fechadas.

Aproveitando a oportunidade, a Sabesp reforçou o pedido para que a população faça sua parte, economizando água, evitando lavar quintais e carros e principalmente ficando alertas nos banhos demorados, uso de piscinas e outros dispositivos que demandem de um alto consumo de água neste período do ano.



CLIENTE NÃO CONCORDA E PEDE PARA QUE ALGO SEJA FEITO

Já a cliente, senhora Shirley Viana, mesmo após toda a explanação dos profissionais, manteve sua reclamação e relatou nossa reportagem não concordar com as taxas cobradas pela empresa na cidade.

“Alguma autoridade tem que fazer algo urgente em prol aos moradores, principalmente para aqueles mais necessitados que estão vendendo o almoço para comprar a janta. Do jeito que está não pode continuar”, desabafou.

O jornalismo Folha Regional segue sempre aberto com o intuito de esclarecer, buscar soluções e respostas para a comunidade floridense e de toda a região. O telefone da nossa redação é o (18) 3581-1655 e WhatsApp 9.9639-9589.