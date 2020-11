FLÓRIDA: PM flagra mulher com olho roxo, apreende arma de fogo e prende homem

Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, na zona rural de Flórida Paulista. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha uma espingarda e munições.

Ainda segundo a corporação, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre casal e disparo de arma de fogo. A equipe foi até uma fazenda, no Bairro Quebra Coco, e viu que a residência estava com as janelas abertas.

Enquanto uma mulher foi vista dormindo na sala, o homem foi visto pelos policiais dormindo em um colchão no chão do quarto. Ao seu lado estava uma espingarda de pressão municiada com cartucho calibre 22. Sobre a janela ainda havia seis cartuchos intactos.

O autor foi questionado sobre o armamento e disse que a espingarda de pressão era dele e a “alterou para calibre 22, pois vivem em propriedade rural e costuma sempre dormir com a espingarda ao lado”.

A PM informou que a mulher estava com o olho roxo. Ela foi questionada sobre a lesão, mas disse que “havia caído e não foi agredida”.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e levado junto com a esposa para a Delegacia de Polícia Civil. A espingarda e as munições foram apreendidas e o casal foi ouvido e liberado.