Acidente deixa duas pessoas feridas e animal morto na SP-294

Por volta de 1h da manhã deste sábado (28), foi registrado um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, Km. 640, município de Junqueirópolis.

Segundo informações obtidas pela reportagem, um veículo Gol placas de Junqueirópolis que fazia o sentido Dracena a Irapuru, bateu contra um Bovino que estava na pista.

A condutora do veículo foi socorrida com escoriações e estilhaços de vidro no rosto, já o acompanhante estava em estado grave. Ambos foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento Municipal de Dracena.

O Bovino morreu no local. Informações a serem confirmadas dão conta que um veículo S10 ainda teria passado por cima do animal, porém nada aconteceu com o veículo e condutor.

Além do Corpo de Bombeiros, compareceu ao local a Polícia Militar Rodoviária Base Operacional de Adamantina, Polícia Militar de Dracena, Funcionários da Concessionária Eixo e Polícia Técnica.