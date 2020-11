Suéllen Rosim é a primeira mulher eleita prefeita de Bauru

No 1º turno a candidata também ficou em primeiro lugar, com 57.844 votos (35,60%), contra 53.299 (32,80%) de Dr. Raul.

A jornalista Suéllen Rosim nasceu em Dourados (MS), mas há 20 anos mora no estado de São Paulo, inicialmente radicada na cidade de Birigui.

Após deixar a empresa, ingressou na carreira política em 2018, quando disputou como candidata a deputada estadual pelo Patriota, conquistando pouco mais de 30 mil votos e garantindo a posição de primeira suplente do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Atualmente, Suéllen é palestrante e faz trabalhos com publicidade, além de ser cantora gospel. É também coordenadora do seu partido em 25 municípios da região e presidente estadual do Patriota Mulher SP.

Propostas

A nova prefeita Suéllen Rosim contempla em seu plano de governo propostas para áreas da saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana, água e esgoto, causa animal, trânsito, desenvolvimento e geração de emprego, cultura, segurança, meio ambiente, além de ações em defesa do direito das mulheres e das pessoas com deficiência.

Suéllen pretende criar um canal aberto com a população, com a implantação de uma equipe de atendimento ao cidadão.