Ex-goleiro Marcos fala sobre morte da mãe: ‘Perdi a maior parceira da vida’

A mãe do ex-goleiro Marcos, que defendeu o Palmeiras entre 1992 e 2012 e a Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato em 2002, morreu no domingo (29), na Santa Casa de Marília (SP).

Antônia Reis tinha 83 anos e morava na cidade de Oriente (SP). Ela precisou passar por uma cirurgia no fêmur após ter sofrido uma queda e acabou apresentando complicações decorrentes do procedimento.

Em homenagem publicada no Instagram na manhã desta segunda-feira (30), o ex-atleta lamentou ter perdido “a maior parceira da vida”.

“É gente, perdi a maior parceira da minha vida, mas Deus me proporcionou 15 dias junto dela pra me despedir, fiquei junto com ela internado, rimos, choramos, assistimos o jogo do Verdão, comemos juntos, dormimos juntos, tive tempo de dizer o quanto eu a amava e ela de me dizer o mesmo, vai fazer muita falta mãe, a ti eu dedico tudo que fiz de bom nessa vida, descansa, a senhora merece!”, diz o post.

Na noite de domingo, Marcos já havia publicado uma imagem de luto com a frase: “Nossos corações se unem, nossas almas se abraçam…nesta hora de saudade eterna”.

Vários jogadores e ex-jogadores fizeram comentários lamentando o ocorrido e desejando força à família do ex-goleiro, como o volante Felipe Melo, o meio-campista Alex, o goleiro Vinícius Silvestre, o atacante Lenny e a conselheira do Palmeiras Leila Pereira.

O também ex-goleiro do clube Sérgio publicou uma foto de Marcos com a mãe e a seguinte mensagem: “Meus sentimentos ao meu amigo e irmão Marcos, e toda a família, pelo falecimento da Dona Antônia, mãe e mulher exemplar que foi ao encontro do Pai! LUTO!”.

Ainda no domingo, o Palmeiras divulgou uma nota de pesar no Facebook e prestou condolências aos amigos e familiares.

O velório de Antônia é realizado na Câmara Municipal de Oriente e o enterro está previsto para o início da tarde, entre 13 e 14 horas no cemitério municipal.