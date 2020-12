Casal morre após carro bater em carreta e pegar fogo

O casal Francisco de Souza Pereira, 68 anos e Maria Aparecida Rodrigues, 59 anos, morreu em um grave acidente na BR-158 em Brasilândia/MS, entre a ponte e o Posto Fiscal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (30), quando o carro em que estava o casal bateu de frente com uma carreta ao tentar desviar de uma árvore que havia caído no meio da pista obstruindo metade da mesma.

Na tentativa de evitar a colisão com a árvore, o motorista acabou colidindo com a carreta. Com o impacto dos veículos, o carro pegou fogo, mas o casal foi retirado por populares antes que fosse carbonizado.

Pelo que foi apurado, o casal residia em Brasilândia/MS.