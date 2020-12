LUCÉLIA: Apenas quatro vereadores conseguiram se reeleger

A Câmara Municipal de Lucélia terá grande renovação para o próximo mandato, sendo que dos 10 vereadores que disputaram a reeleição, apenas quatro se reelegeram.

Desta forma a nova formação da Câmara Municipal para o mandato 2021/2024 é a seguinte: Vinicius Bussi – PTB (5,21%) 476 votos (reeleito); Padeirinho – PTB (3,96%) 362 votos (reeleito); Marcinho da Funilaria – PSDB (3,49%) 319 votos (eleito); Cristiano Cabeleireiro – PP (3,09%) 283 votos (reeleito); Rios da Farmácia – PSD (2,83%) 258 votos (reeleito); William do Foto – PSD (2,53%) 231 votos (eleito); prof. Baraka – PSDB (2,44%) 223 votos (eleito); Galo – PP (2,35%) 215 votos (eleito); professora Mariana Valentim – PP (2,24%) 205 votos (eleito); professora Alessandra Nonato – PL (1,66%) 152 votos (eleito) e Altair – PV (1,51%) 138 votos (eleito).

Com esse cenário, dos 10 vereadores que disputaram a reeleição, apenas quatro se elegeram: Vinícius, Rios da Farmácia, Padeirinho e Cristiano.

A posse dos novos vereadores, da prefeita e do vice-prefeito de Lucélia será dia 1º de janeiro, e deve ser conduzida pelo vereador mais votado, Vinícius Bussi. (Com informações do aquilucelia)