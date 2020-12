SALMOURÃO: Vice-Prefeito explica descarte de remédios

O enfermeiro do Centro de Saúde de Salmourão e Vice-Prefeito da cidade, Marcos Antônio Paio, se manifestou sobre o caso do descarte irregular de medicamentos no Aterro Sanitário do Município no último sábado (27).

As Polícias Civil e Militar chegaram ao local por volta de 7h15 e constataram descarte irregular que foi denunciado pelo vereador Fernando Rossato. Ele acusou o enfermeiro e vice-prefeito da cidade, Marcos Paio, de estar por trás do descarte irregular.

“Recebemos a denúncia por meio de munícipes de que o vice-prefeito teria separado no centro de saúde medicações vencidas e na parte da tarde haviam partido duas Saveiros repletas de medicamentos onde seriam descartadas no aterro sanitário. Fiquei sabendo do fato pela manhã, chamei a polícia militar que tomou as medidas cabíveis.”

Hoje, 30, pela manhã, o enfermeio e vice-prefeito Marcos Paio deu explicações por parte da Prefeitura.

“Houve uma falha no descarte dos medicamentos e explicar para a população que o medicamento que foi descartado é um anticoncepcional destinado a mulheres após 40 dias do parto. (…) Um medicamento que tem pouquíssima saída que vem por recurso federal e em grande quantidade. O vereador que fez a denúncia também é um profissional da saúde, sabe que os medicamentos vencem em curto prazo. Estou aqui para esclarecer as pessoas que o medicamento que foi descartado é um medicamento que não traz prejuízo algum à população.”

O caso segue sob investigação, a prefeitura também já no sábado também disse que irá abrir uma sindicancia para apurar internamente o caso.